Клуб бокса «Забияка» в Ижевске получил финансовую помощь от АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-22T09:26:16+03:00

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АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова оказало финансовую помощь клубу бокса «Забияка»: закуплена спортивная форма для участия в соревнованиях на сумму 69 000 рублей.

По словам Александра Аркадьевича Кузьмина – тренера и идейного вдохновителя клуба, отличные результаты, которых достигли спортсмены в начале 2019 года, - это большая заслуга и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.

- Спортсмены клуба регулярно становятся победителями и призерами соревнований городского, республиканского, федерального уровней, - прокомментировал Александр Аркадьевич. - Сейчас, при поддержке АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова и Федерации бокса УР, мы чувствуем себя намного увереннее. Клуб бокса «Забияка» очень хорошо заявляет о себе в спортивном сообществе нашей страны. Мы благодарим компанию и лично Дмитрия Витальевича Арсибекова за неравнодушное отношение к проблемам детско-юношеского спорта и участию в программе по поддержке и развитию бокса в Удмуртской Республике.

Справка КП

Клуб бокса «Забияка» образован в 1995 году при Детско-юношеской школе №9, сегодня здесь занимаются 90 ребят в возрасте от 8 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU