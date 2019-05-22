2019-05-22T12:19:49+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice

Выступления пройдут в четырех городах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в шоу Fantasy on Ice в Японии. Об этом сообщает официальный сайт шоу.

Выступления пройдут в четырех городах: Макухари (24–26 мая), Сендае (31 мая–2 июня), Кобе (7–9 июня) и Тояме (14–16 июня).

Кроме того, в шоу выступит еще одна талантливая фигуристка Елизавета Туктамышева.

В шоу также примут участие двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, призёры олимпийских игр и чемпионы мира — испанец Хавьер Фернандес, француз Филипп Канделоро и многие другие фигуристы.

Напомним, Алина Загитова попросила своих поклонников о необычном подарке на день рождения: https://www.izh.kp.ru/online/news/3481702/

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Чемпионка мира Алина Загитова на тренировке 2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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