Когда состоится открытие ижевского пляжа?

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-22T12:51:20+03:00

Также узнали, что будет располагаться на территории пляжа

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Ижевский пляж уже совсем скоро сможет официально принять всех желающих. Открытие состоится в июне 2019 года после забора воды и проведения лабораторных исследований. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в ответ на запрос «Комсомольской правды-Ижевск».

Также по информации администрации города, пляж не смогут открыть и без подписанного акта технического освидетельствования специалистами МЧС России по Удмуртии. Ориентировочно подписание акта будет 31 мая.

В 2019 году администрация заключила контракт с ИП. В рамках контракта будут выполняться работы по сбору мусора и содержанию раздевалок и навесов. Контракт также предусматривает устройство детской купальни, обозначение границ заплыва в местах купания, обеспечение работы питьевых фонтанчиков и установку урн.

В этом году на территории пляжа установят мобильные туалетные кабинки и контейнеры для сбора ТКО.

Кстати, в прошлом году ижевский пляж открыли уже 8 июня (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU