2019-05-22T12:51:20+03:00
Общество

Когда состоится открытие ижевского пляжа?

Также узнали, что будет располагаться на территории пляжа
Дарья ПОРСЕВАОльга КОНСТАНТИНОВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Ижевский пляж уже совсем скоро сможет официально принять всех желающих. Открытие состоится в июне 2019 года после забора воды и проведения лабораторных исследований. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в ответ на запрос «Комсомольской правды-Ижевск».

Также по информации администрации города, пляж не смогут открыть и без подписанного акта технического освидетельствования специалистами МЧС России по Удмуртии. Ориентировочно подписание акта будет 31 мая.

В 2019 году администрация заключила контракт с ИП. В рамках контракта будут выполняться работы по сбору мусора и содержанию раздевалок и навесов. Контракт также предусматривает устройство детской купальни, обозначение границ заплыва в местах купания, обеспечение работы питьевых фонтанчиков и установку урн.

В этом году на территории пляжа установят мобильные туалетные кабинки и контейнеры для сбора ТКО.

Кстати, в прошлом году ижевский пляж открыли уже 8 июня (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На ижевском пляже уже заметили купающихся!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Весьма необычное предложение в пользу курильщиков кальянов высказал председатель городской думы Ижевска.

- Шалости детей бесследно не проходят... Трое подростков решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон. Что произошло в итоге, читайте на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске появятся места для выгула собак
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice
Под предлогом организации свадьбы 19-летняя мошенница похитила 100 тысяч рублей
Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»
Трое подростков в Удмуртии решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон
Благоустройство лесопосадки около ТРК «Столица» в Ижевске начнется в 2020 году
Последний звонок в Удмуртии пройдет без алкоголя
Жители Ижевска смогут увидеть самый яркий искусственный спутник Земли
Прокуратура Удмуртии выявила незаконную вырубку леса
За первый квартал 2019 года жители Удмуртии потратили на алкоголь 4,5 млрд рублей
Клуб бокса «Забияка» в Ижевске получил финансовую помощь от АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Семейный бизнес: супруги содержали в Ижевске наркопритон
На набережной Ижевска запретили курить
Уснувший водитель фургона протаранил кроссовер в Удмуртии
Прокуратура провела проверку по факту аварии на газопроводе в Воткинске
С подрядчиком, который отвечает за нанесение линейной разметки в Ижевске, власти расторгают договор
За нападение на таксиста жителя Удмуртии осудили
Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму
Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки
Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая
«Зубная боль всех таксистов»: улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать
По каким правилам должны ездить на электросамокатах и гироскутерах ижевчане?
Житель Удмуртии поплатится за крики в адрес приставов
Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призерами республиканского конкурса
Жители Удмуртии могут выиграть лего за рисунок «Экомена»