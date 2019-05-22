Автобус столкнулся с «легковушкой» в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-22T15:28:37+03:00

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В Ижевске 22 мая, в среду, столкнулись автобус и «легковушка». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- В 12:20 81-летний водитель «Лада Гранта», решив перестроиться, столкнулся с попутном автобусом, - сообщает ведомство.

На момент ДТП в автобусе находились 22 пассажира. В больницу доставлено пять человек с сотрясением головного мозга, четверым из них была оказана разовая медицинская помощь, после чего пассажиры были отпущены домой, один пассажир - 71-летняя женщина, получила травмы, госпитализирована, угрозы жизни нет.

По данному факту проводится расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU