Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Спортсменку из Удмуртии Марию Пономареву дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.
- 23-летнюю Марию Пономареву, выступающую в спортивной ходьбе, признали нарушительницей пункта 32.2 (Б) правил «Применения или попытки применения запрещенной субстанции и/или метода». Отсчет дисквалификации для спортсменки начался с даты ее временного отстранения – 8 марта 2018 года. Суд в Лозанне аннулировал все результаты легкоатлетки, показанные на соревнованиях в период с 8 июля 2015 года по 8 марта 2018 года, - сообщает пресс-служба.
Мария Пономарева – чемпионка Европы среди молодежи 2015 года и бронзовый медалист «взрослого» чемпионата России 2016 года в соревнованиях по спортивной ходьбе на дистанции 20 км. В 2016 году из-за дисквалификации она не смогла выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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