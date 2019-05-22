Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»
Почти 350 школьников Ижевска приняли участие во Всероссийском флешмобе, который посвящен привлечению внимания к вопросам безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- Фотографии букв, составленные школьниками из 21 региона страны, будут сформированы в хештег «Сохраните детские жизни». Этот хештег призывает водителей быть внимательнее на дорогах и делать все, чтобы сохранить жизни юных участников дорожного движения, - сообщает ведомство.
Акция распространилась на 11 тысяч километров и объединила более шести тысяч школьников из 21 региона от Камчатки до Калининграда. Это наибольшее количество детей, участвовавших в различных акциях. Этот результат сегодня зафиксирован в «Книге Рекордов России».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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