СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-22T17:21:30+03:00

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В Удмуртии продолжается работа по снижению государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- По информации Министерства финансов республики, 20 мая был досрочно погашен коммерческий кредит в размере 450 млн рублей, полученный по ставке 8,5% годовых до 7 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба.

От досрочного погашения кредита экономия бюджета составила 17,9 млн рублей. Госдолг Удмуртии на 22 мая 2019 года составляет 46 564 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU