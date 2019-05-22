В Удмуртии продолжается работа по снижению государственного долга
В Удмуртии продолжается работа по снижению государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- По информации Министерства финансов республики, 20 мая был досрочно погашен коммерческий кредит в размере 450 млн рублей, полученный по ставке 8,5% годовых до 7 ноября 2019 года, - сообщает пресс-служба.
От досрочного погашения кредита экономия бюджета составила 17,9 млн рублей. Госдолг Удмуртии на 22 мая 2019 года составляет 46 564 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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