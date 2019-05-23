Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-23T09:16:18+03:00

Он был пьяный

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В Удмуртии осудили местного жителя, который убил своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

- 72-летний пьяный подсудимый из личной неприязни, на почве ревности несколько раз ударил спящего знакомого топором по голове, - сообщает ведомство.

В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом мужчина имеет психическое расстройство, суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU