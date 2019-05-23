Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
В Удмуртии осудили местного жителя, который убил своего знакомого. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.
- 72-летний пьяный подсудимый из личной неприязни, на почве ревности несколько раз ударил спящего знакомого топором по голове, - сообщает ведомство.
В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. Подсудимый признал вину в совершении преступления в полном объеме.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. При этом мужчина имеет психическое расстройство, суд назначил ему принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- На одном из участков улицы Пушкинская в Ижевске перекроют движение.
- Для чего правительство Удмуртии будет сотрудничать с компанией Duracell.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»