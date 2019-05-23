Женщина из Удмуртии обвиняется в убийстве своего сожителя

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-23T11:42:15+03:00

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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая обвиняется в убийстве своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 21 мая вечером женщина с сожителе выпивали, далее между ними произошла ссора. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в область сердца, - сообщает ведомство.

В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте. Сотрудниками полиции личность преступницы была установлена в кротчайшие сроки. На данный момент женщина находится под стражей. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU