Ночью с 23 на 24 мая в Удмуртии ожидаются сильные дожди
В Удмуртии ночью с 23 по 24 мая ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
При этом усилится северо-западный ветер с порывами 15-17 м/с. 24 мая температура днем составит +8 градусов, ночью опустится до +1…+2 градусов.
25 мая температура днем +10…+13 градусов, ночью +5…+7 градусов.
26 мая температура днем +18…+19 градусов, ночью +14 градусов, небольшой дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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