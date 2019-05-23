2019-05-23T16:30:22+03:00
Общество

Ночью с 23 на 24 мая в Удмуртии ожидаются сильные дожди

Также усилится ветер
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии ночью с 23 по 24 мая ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

При этом усилится северо-западный ветер с порывами 15-17 м/с. 24 мая температура днем составит +8 градусов, ночью опустится до +1…+2 градусов.

25 мая температура днем +10…+13 градусов, ночью +5…+7 градусов.

26 мая температура днем +18…+19 градусов, ночью +14 градусов, небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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