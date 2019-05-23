Ночью с 23 на 24 мая в Удмуртии ожидаются сильные дожди

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-23T16:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии ночью с 23 по 24 мая ожидаются сильные дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

При этом усилится северо-западный ветер с порывами 15-17 м/с. 24 мая температура днем составит +8 градусов, ночью опустится до +1…+2 градусов.

25 мая температура днем +10…+13 градусов, ночью +5…+7 градусов.

26 мая температура днем +18…+19 градусов, ночью +14 градусов, небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Отличная новость которая доказывает, что Ижевск готов меняться к лучшему!

- На трассе Удмуртии произошло ДТП. В 1 отделе ГИБДД МВД по республике рассказали подробности.

- В Удмуртии произошел пожар, в котором погибло пять человек. Есть некоторые подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU