2019-05-24T08:54:35+03:00
Спорт

Спортсменка из Удмуртии выиграла первенство России по велоспорту

Она стала победителем в индивидуальной гонке
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ЦСП УдмуртииФото: ЦСП Удмуртии
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Спортсменка из Удмуртии Ксения Цымбалюк выиграла первенство России по велоспорту. Об этом сообщается на сайте Центра спортивной подготовки республики.

- 23-24 мая 2019 года в Майкопе проходит Первенство России по велоспорту-шоссе. В индивидуальной гонке на 25 км победила Ксения Цымбалюк (Удмуртия), - сообщается на сайте.

Также 21 мая Ксения пришла первой в индивидуальной гонке в гору на 10 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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