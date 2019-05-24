Спортсменка из Удмуртии выиграла первенство России по велоспорту
Спортсменка из Удмуртии Ксения Цымбалюк выиграла первенство России по велоспорту. Об этом сообщается на сайте Центра спортивной подготовки республики.
- 23-24 мая 2019 года в Майкопе проходит Первенство России по велоспорту-шоссе. В индивидуальной гонке на 25 км победила Ксения Цымбалюк (Удмуртия), - сообщается на сайте.
Также 21 мая Ксения пришла первой в индивидуальной гонке в гору на 10 км.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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