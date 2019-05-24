Более 600 детских лагерей и санаториев будет работать в Удмуртии летом

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-24T11:22:26+03:00

Планируется, что отправятся отдыхать почти 69 тысяч детей

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В Удмуртии летом организацией детского отдыха и оздоровления детей будут заниматься более 600 лагерей и санаториев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

На данный момент управлением выдано 544 санитарно-эпидемиологических заключения о том, что организации соответствуют санитарным нормам и правилам.

Особое внимание уделяется организации детского питания и поставщикам продуктов в лагеря и санатории. При проверке были выявлены нарушения санитарного законодательства. По итогам проверки было составлено 67 протоколов на общую сумму 733 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU