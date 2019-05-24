В ближайшие сутки в Удмуртии ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 11:06 2019-05-24T11:41:15+03:00

В ночь с 24 на 25 мая заморозки на почве до -5 градусов

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В Удмуртии ближайшая ночь ожидается холодной: заморозки в воздухе достигнут отметки в -3 градуса, на почве - до -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Также заморозки сохранятся и в ночь на 26 мая – до -2 градусов.

По информации Удмуртского гидрометцентра, в выходные дождей не будет. Температура начнет постепенно расти, днем в субботу до +9…+14 градусов, в воскресенье - +15…+20 градусов.

Подробный прогноз погоды на выходные смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU