В ближайшие сутки в Удмуртии ожидаются заморозки
В Удмуртии ближайшая ночь ожидается холодной: заморозки в воздухе достигнут отметки в -3 градуса, на почве - до -5 градусов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Также заморозки сохранятся и в ночь на 26 мая – до -2 градусов.
По информации Удмуртского гидрометцентра, в выходные дождей не будет. Температура начнет постепенно расти, днем в субботу до +9…+14 градусов, в воскресенье - +15…+20 градусов.
Подробный прогноз погоды на выходные смотрите на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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