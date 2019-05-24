2019-05-24T11:36:28+03:00
Общество

Глава Удмуртии вошел в топ-5 самых открытых для горожан глав регионов России в соцсетях

Рейтинг был составлен каналами Telegram
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-5 самых открытых и доступных для граждан глав регионов России в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Рейтинг был составлен каналами Telegram «Незыгарь» и Epolitica. Анализ был проведен по трем параметрам: контент, текст, частота публикаций. Первое место в рейтинге занял мэр Москвы Сергей Собянин, глава Удмуртии Александр Бречалов оказался на пятой строчке.

Несмотря на то, что руководители в основном пишут в соцсетях о результатах своей работы, зато делают постоянно: в один день может выйти несколько публикаций, есть видео, истории и ответы на комментарии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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