2019-05-24T12:00:30+03:00
Общество

Скончался легендарный хоккеист клуба «Ижсталь» Сергей Абрамов

Ему было 62 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
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В Ижевске на 63-году скончался рекордсмен клуба «Ижсталь» Сергей Абрамов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- С именем Сергея Абрамова связаны наивысшие достижения «Ижстали», её главные взлёты и вершины. Абрамов – это сказочное волшебство на льду, праздник спорта, музыка хоккея. Сегодня эта музыка смолкла, - сообщает пресс-служба.

Сергей Абрамов – это рекордсмен клуба по числу голов в одной игре, автор самого «скорострельного» хет-трика, рекордсмен в классе сильнейших по сыгранным встречам, заброшенным шайбам, голевым передачам, числу очков по системе «гол+пас». Именной свитер Сергея Егоровича Абрамова поднят под своды Ледового дворца «Ижсталь»

О времени и месте прощания пока не сообщается.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Сергея Абрамова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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