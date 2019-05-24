2019-05-24T15:24:45+03:00
Общество

Глава Ижевска в эфире радио поздравил с 94-летием газету «Комсомольская правда»

Эфир с Олегом Бекмеметьевым состоялся 24 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+) поздравил газету «Комсомольская правда» с 94-летием.

Перед началом разговора с радиоведущими Олег Николаевич сказал приятные слова в адрес всех тех, кто работает на благо газеты.

- Сегодня замечательный праздник, хотел бы поздравить всех коллег, чтобы мы с вами всегда были информированы. Сегодня 94 года исполнилось федеральному изданию «Комсомольская правда», поздравляем их и желаем крепкого здоровья! - сказал Олег Николаевич.

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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев на радио "КП-Ижевск".Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказывает о борьбе с кальянами на набережной, нанесении разметки и реконструкции улицы Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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