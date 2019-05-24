Семейная пара из Ижевска лишилась двух «Инфинити» из-за 60-ти долгов
Семейная пара из Ижевска лишилась двух автомобилей «Инфинити» из-за долгов. Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Удмуртии, у них было 60 исполнительных производств на общую сумму 1 миллион 700 тысяч рублей.
- В списке неоплаченных счетов ижевчан 41 штраф за нарушение правил дорожного движения на сумму 101 тысяча рублей, причём два из них составлены в отношении гражданки за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Четыре исполнительных производства о взыскании задолженности в пользу юридических лиц на сумму 1 миллион 360 тысяч рублей. Своевременно не оплачены налоговые платежи по семи исполнительным документам на сумму 196 тысяч рублей, задолженность за коммунальные услуги составляет 46 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе.
Установлено, что муж и жена владеют двумя автомобилями «Инфинити», которые принудительно изъяли.
- По словам должников, оплатить задолженность в полном объёме они планируют в течение недели. Помимо основной суммы долга семейной паре придётся оплатить исполнительский сбор и услуги эвакуторов, - уточнили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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