2019-05-27T10:42:59+03:00
Общество

При проведении «Последних звонков» в Ижевске нарушений общественного порядка не было

В мероприятии приняли участие 22708 выпускников
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске 25 мая прошли праздничные мероприятия «Последний звонок». Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии, ЧОП и общественники. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Полицейскими проведены рейды по местам концентрации молодежи, а также рейды по торговым точкам. В рамках проверки реализации республиканского законодательства об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртии 25 мая сотрудниками полиции выявлено 27 фактов реализации алкоголя в торговых точках республики, - сообщает ведомство.

Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 22708 выпускников, в том числе 9-х классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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