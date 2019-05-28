250 000 рублей похитили у ижевской пенсионерки

СЕГОДНЯ 07:44 2019-05-28T07:44:48+03:00

Изменить размер текста: A A

250 000 рублей похитили лже-соцработники у ижевской 91-летней пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам бабушки, днем к ней в квартиру постучалась неизвестная, и представилась сотрудницей Пенсионного фонда. Еще две незнакомые женщины, сопровождавшие ее, поднялись на этаж выше.

- Пенсионерка поверила женщине и пригласила ее пройти в кухню для беседы. В ходе разговора незнакомка сообщила потерпевшей, что в честь празднования 74-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне всем ветеранам положена единовременная выплата в размере 500 рублей. Также она спросила, получала ли ижевчанка эти деньги. Пенсионерка ответила, что никакие дополнительные выплаты ей не начислялись, - рассказали в ведомстве.

После чего лже-соцработница пообещала разобраться в ситуации и ушла. На следующий день бабушка обнаружила пропажу.

Отделом по Октябрьскому району СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по статье Кража, совершенная в крупном размере». В настоящее время принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

МВД по Удмуртии настоятельно рекомендует гражданам проявлять бдительность при общении с неизвестными:

- не впускайте незнакомцев в свой дом или квартиру;

- ни в коем случае не оставляйте ценные вещи без присмотра, не упускайте из вида незнакомца;

- не демонстрируйте незнакомым имеющиеся в доме наличные денежные средства, не рассказывайте им о хранящихся дома денежных средствах и ценных вещах, не сообщайте места их хранения.

ПОМНИТЕ! Сотрудники Пенсионного фонда РФ не оказывают никаких услуг на дому за пределами зон обслуживания клиентов в офисах. Это мошенники! В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно обращайтесь в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

ИСТОЧНИК KP.RU