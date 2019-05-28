2019-05-28T14:28:02+03:00
Общество

Шесть фотографий огненного заката в Удмуртии

«Комсомолка» собрала лучшие снимки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: @tatiana.buzmakovaФото: @tatiana.buzmakova
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Жители Глазова были очарованы закатом 27 мая. Небо напоминало пламя и переливалось от бледно-красного до ярко-розового и огненного цвета. Многие пользователи соцсетей успели запечатлеть эту красоту. «Комсомолка» собрала лучшие снимки.

Фото: @tatiana.buzmakova

Фото: @tatiana.buzmakova

Фото: @tatiana.buzmakova

Фото: @tatiana.buzmakova

Фото: Константин Бармин

Фото: Константин Бармин

Фото: Александра Поздеева

Фото: Александра Поздеева

Фото: Эллада Анохина

Фото: Эллада Анохина

Фото: Ольга Преснякова

Фото: Ольга Преснякова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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