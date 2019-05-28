Шесть фотографий огненного заката в Удмуртии
«Комсомолка» собрала лучшие снимки
Фото: @tatiana.buzmakova
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Жители Глазова были очарованы закатом 27 мая. Небо напоминало пламя и переливалось от бледно-красного до ярко-розового и огненного цвета. Многие пользователи соцсетей успели запечатлеть эту красоту. «Комсомолка» собрала лучшие снимки.
Фото: @tatiana.buzmakova
Фото: @tatiana.buzmakova
Фото: Константин Бармин
Фото: Александра Поздеева
Фото: Эллада Анохина
Фото: Ольга Преснякова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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