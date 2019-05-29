В майские праздники жители Удмуртии открыли для себя Бразилию, Оман и Бангладеш

СЕГОДНЯ 08:37 2019-05-29T11:14:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Число клиентов оператора, выезжавших за границу из Удмуртии в период с 1 по 12 мая, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а объем потребленного ими интернет-трафика увеличился в 3 раза.

В этом году в международном роуминге клиенты оператора из Удмуртии предпочли звонкам и SMS общение в интернете: общий объем передачи данных за границей увеличился втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такой рост в компании связывают с масштабным расширением географии опции «Безлимитный интернет за границей»: за последний год Tele2 увеличила список стран действия услуги до 120. Более того, с апреля этого года абонентам тарифного плана «Премиум» данная опция предоставляется бесплатно: услуга включена в тариф и позволяет пользоваться мобильным интернетом в 120 странах без доплат, не расходуя основной пакет гигабайтов.

Абоненты Tele2 из Удмуртии в майские праздники посетили 70 зарубежных стран, самыми популярными из которых стали Турция, Грузия и Испания. В этих странах побывало больше половины клиентов оператора, выезжавших на майские праздники за границу. Среди новых направлений этого года – Бангладеш, Ирландия, Словакия, Оман и ряд южноамериканских стран, таких как Бразилия, Перу и другие. Основной объем интернет-трафика за рубежом сгенерировал традиционный поток туристов в Турцию. Также абоненты Удмуртии активно пользовались мобильным интернетом на Кипре и в Италии. Почти 40% всех использованных в международном роуминге гигабайтов отдыхающие из Удмуртии скачали именно в этих странах.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU