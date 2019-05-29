Последний звонок прозвучал для 76 учеников «Роснефть-классов» Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:43 2019-05-29T09:44:24+03:00

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Для выпускников 11-х «Роснефть-классов» Игры, Воткинска и Сарапула прозвучали последние школьные звонки.За два года ребята прошли серьёзную профильную подготовку: активно участвовали в научных конференциях и тренингах, выезжали с экскурсиями на нефтяные месторождения и в профильные вузы страны, углублённо изучали физику, математику и химию, занимались спортом и творчеством.

«Вы стали частью большой дружной семьи «Роснефти». А самое главное, вы научились ставить цели и достигать их», – отметила директор школы № 12 им. В.И. Кудинова г. Воткинска Галина Кельдибекова, обращаясь ко всем выпускникам.

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Впереди у ребят сдача ЕГЭ, а также поступление в вузы. Хотя многие уже получили дополнительные баллы по профильным предметам и сертификаты-приглашения на зачисление без экзаменов в УдГУ и ИжГТУ, став призёрами отраслевых олимпиад школьников, многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», а также научно-практической конференции «Роснефть-классов» «Основы нефтегазового дела».

«Роснефть-классы» — это первая ступень корпоративной программы «Школа-вуз-предприятие» нефтяной компании «Роснефть», обеспечивающей внешний приток в компанию активной молодежи.

СПРАВКА

Стартовал конкурсный отбор в 10-е «Роснефть-классы» Удмуртии. Заявления принимают: школа № 12 имени академика В.И. Кудинова г. Воткинска, тел. (34145) 4-82-62, 6-48-80; школа № 7 г. Сарапула, тел. (34147) 4-33-58, 4-62-93; школа № 4 п. Игра, тел. (34134) 4-28-47, 4-22-92.

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ИСТОЧНИК KP.RU