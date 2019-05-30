Елена Исинбаева назвала Загитову своей любимой спортсменкой
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что следит за фигурным катанием и у нее даже есть два любимых спортсмена.
- Следите за фигурным катанием, - спросили Елену в «Инстаграме».
- Конечно слежу. Люблю Алину Загитову и Джонатана Гурейро, - написала спортсменка.
Джонатана Гурейро выступает в танцах на льду. С 2014 года танцует с Тиффани Загорски, в паре с ней — двукратный победитель Кубка России, бронзовый призёр чемпионата России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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