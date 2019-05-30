2019-05-30T07:38:58+03:00
Общество

Елена Исинбаева назвала Загитову своей любимой спортсменкой

Призналась, что следит за ее успехами
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева призналась, что следит за фигурным катанием и у нее даже есть два любимых спортсмена.

- Следите за фигурным катанием, - спросили Елену в «Инстаграме».

- Конечно слежу. Люблю Алину Загитову и Джонатана Гурейро, - написала спортсменка.

Джонатана Гурейро выступает в танцах на льду. С 2014 года танцует с Тиффани Загорски, в паре с ней — двукратный победитель Кубка России, бронзовый призёр чемпионата России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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