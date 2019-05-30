Грозы в Удмуртии сохранятся до вечера
В Удмуртии ожидаются местами грозы и сохранятся до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
- При грозах ожидается усиление юго-западного ветра до 20 м/с, ливни и град, - сообщает пресс-служба.
Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
В последний майский день температура составит +24°…+25°C, без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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