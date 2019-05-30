СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-30T16:37:01+03:00

Информация была передана в управление ФССП по республике

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В Ижевске сотрудники ГИБДД остановили мужчину, у которого было 80 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- 30 мая 2019 года был остановлен автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого был 24-летний молодой человек. В ходе проверки документов было обнаружено 80 неоплаченных штрафов, - сообщает ведомство.

Информация была передана в управление ФССП по республике. Судебным приставом был составлен акт записи, ареста и изъятия автомобиля – его эвакуировали.

В случае неоплаты мужчиной задолженности в течение 10 дней, машина будет направлена на реализацию.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/711912" frameborder="0"></iframe> Сотрудники ГИБДД в Ижевске остановили водителя, у которого было 80 неоплаченных штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU