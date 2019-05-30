Сотрудники ГИБДД в Ижевске остановили водителя, у которого было 80 неоплаченных штрафов
В Ижевске сотрудники ГИБДД остановили мужчину, у которого было 80 неоплаченных штрафов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- 30 мая 2019 года был остановлен автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого был 24-летний молодой человек. В ходе проверки документов было обнаружено 80 неоплаченных штрафов, - сообщает ведомство.
Информация была передана в управление ФССП по республике. Судебным приставом был составлен акт записи, ареста и изъятия автомобиля – его эвакуировали.
В случае неоплаты мужчиной задолженности в течение 10 дней, машина будет направлена на реализацию.
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Сотрудники ГИБДД в Ижевске остановили водителя, у которого было 80 неоплаченных штрафов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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