Ижевчане могут пройти опрос о качестве работы городского общественного транспорта

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-30T17:31:39+03:00

Опрос проводится с целью его дальнейшего улучшения

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Жители Ижевска смогут оценить качество работы городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Нужно ответить на 10 вопросов, опрос проводится с целью повысить качество услуг. И понять, все ли устраивает горожан, - сообщает ведомство.

Опрос можно пройти на сайте, некоторые вопросы предполагают несколько вариантов ответа.

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ИСТОЧНИК KP.RU