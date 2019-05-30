Ижевчане могут пройти опрос о качестве работы городского общественного транспорта
Опрос проводится с целью его дальнейшего улучшения
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Жители Ижевска смогут оценить качество работы городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- Нужно ответить на 10 вопросов, опрос проводится с целью повысить качество услуг. И понять, все ли устраивает горожан, - сообщает ведомство.
Опрос можно пройти на сайте, некоторые вопросы предполагают несколько вариантов ответа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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