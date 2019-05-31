Сэкономленные в бюджете Ижевска деньги пойдут на его благоустройство

СЕГОДНЯ 08:40 2019-05-31T12:03:36+03:00

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Сэкономленные за счет сокращения количества чиновников в бюджете Ижевска деньги пойдут на его благоустройство. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Мы в этом году впервые целенаправленно именно на щебенение выделили денежные средства, причем удалось нам это сделать благодаря тому, что мы провели оптимизацию численности муниципальных служащих в администрации города. В этом году мы 10 миллионов рублей выделяем именно на щебенение, - подчеркнул глава Ижевска.

Всю сумму распределили по районам: Октябрьский – 1 млн рублей, Ленинский, Индустриальный и Первомайский по 3 млн рублей.

На эти средства защебенят следующие улицы:

в Первомайском районе:

- участок ул. Руднева от Магистральной до реки Позимь;

- участок ул. Комбинатной от пер. Железнодорожный до Магистральной;

- участок ул. Станиславской от пер. Железнодорожный до Магистральной;

- улицу и пер. Санаторный;

- участок пер. Комбинаторный от Магистральной до реки Позимь;

- участки улиц в пос. Медведево и мкрн Люлли.

В Ленинском районе:

- ул. Южная;

- ул. Парашютная;

- ул. Трамвайная;

- ул. Тракторная.

В Индустриальном районе:

- участок ул. Халтурина от Герцена до Сурикова;

- участок ул. Чехова от 10 лет Октября до Грибоедова;

- участок ул. Михайлова от 9 Января до Сурикова;

- участок ул. Смирнова от 9 Января до Сурикова;

- участок пер. Лагерный от Парковой до Индустриальной.

Также за счет сэкономленных денег отремонтируют дополнительно 11 тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU