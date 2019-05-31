2019-05-31T12:03:36+03:00
Общество

Сэкономленные в бюджете Ижевска деньги пойдут на его благоустройство

10 млн рублей пойдет на щебенение
Дарья ПОРСЕВАОльга КОНСТАНТИНОВА
Поделиться:
Фото: Ольга КонстантиноваФото: Ольга Константинова
Изменить размер текста:

Сэкономленные за счет сокращения количества чиновников в бюджете Ижевска деньги пойдут на его благоустройство. Об этом журналистам рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

- Мы в этом году впервые целенаправленно именно на щебенение выделили денежные средства, причем удалось нам это сделать благодаря тому, что мы провели оптимизацию численности муниципальных служащих в администрации города. В этом году мы 10 миллионов рублей выделяем именно на щебенение, - подчеркнул глава Ижевска.

Всю сумму распределили по районам: Октябрьский – 1 млн рублей, Ленинский, Индустриальный и Первомайский по 3 млн рублей.

На эти средства защебенят следующие улицы:

в Первомайском районе:

- участок ул. Руднева от Магистральной до реки Позимь;

- участок ул. Комбинатной от пер. Железнодорожный до Магистральной;

- участок ул. Станиславской от пер. Железнодорожный до Магистральной;

- улицу и пер. Санаторный;

- участок пер. Комбинаторный от Магистральной до реки Позимь;

- участки улиц в пос. Медведево и мкрн Люлли.

В Ленинском районе:

- ул. Южная;

- ул. Парашютная;

- ул. Трамвайная;

- ул. Тракторная.

В Индустриальном районе:

- участок ул. Халтурина от Герцена до Сурикова;

- участок ул. Чехова от 10 лет Октября до Грибоедова;

- участок ул. Михайлова от 9 Января до Сурикова;

- участок ул. Смирнова от 9 Января до Сурикова;

- участок пер. Лагерный от Парковой до Индустриальной.

Также за счет сэкономленных денег отремонтируют дополнительно 11 тротуаров.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Ура! Мы узнали, кто выступит на Дне города в качестве приглашенной звезды.

- Порой на улицах нашего города соседствуют полные противоположности.

- Расскажи, что такое банк и получи абонемент в KIDO-парк!

- Выбери лучшего экомена Ижевска!

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Без властей и отмашек»: В Ижевске отцы учеников школы №49 сами делают спортивную площадку
Ижевчане смогут присмотреться к жилью в загородных поселках
Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2019
В Удмуртии появился дом для уточек
Tele2 проведет хакатон Hack 2.0
Мужчину из Удмуртии, который задолжал налогов на 3 млн рублей, будут судить
Специалисты обнаружили в Удмуртии крупную партию просроченной рыбы
Министр сельского хозяйства Удмуртии прокомментировала продажу лошадей с ипподрома
Танцевальный коллектив из Удмуртии принял участие в программе на Первом канале
На премиальном тарифе Tele2 интернет за границей стал безлимитным
Лось решил посетить больницу в Ижевске
В Ижевске откроется обновленный стадион «Динамо»
Ижевчане могут пройти опрос о качестве работы городского общественного транспорта
Кристина Орбакайте выступит в Ижевске в день города
Семь новых остановочных комплексов установят в Ижевске
Подросток из Удмуртии, который хотел украсть электропровода, получил смертельный удар током
В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП
Сотрудники ГИБДД в Ижевске остановили водителя, у которого было 80 неоплаченных штрафов
Грозы в Удмуртии сохранятся до вечера