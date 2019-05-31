Танцевальный коллектив из Удмуртии принял участие в программе на Первом канале

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-31T12:08:47+03:00

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Эстрадный театр-студия «Триада» из Можги принял участие в программе «День начинается» (6+) на Первом канале, которую показали 30 мая утром.

- Студия «Триада» в майские праздники участвовала в конкурсе «Зажигаем заезды» в рамках Международного проекта творческого развития детей и молодежи «Город фестивалей» в Москве. После чего была приглашена креативным продюсером фестиваля Александром Поддубным на съемки в программе, - сообщается в группе соцсети ДК «Дубитель».

Коллектив выступил под песню Роксаны Бабаян, которую она сама же исполнила.

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Коллектив из Можги принял участие в программе на первом канале .

ИСТОЧНИК KP.RU