Специалисты обнаружили в Удмуртии крупную партию просроченной рыбы
29 мая должностные лица отдела надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии провели рейд по выявлению фактов реализации рыбы и рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
- В ходе рейда было обнаружено 2,3 тонны просроченной рыбы, 310 кг свежемороженой рыбы без маркировки, - сообщает ведомство.
Вся продукция изъята из оборота, просроченную рыбу уничтожат. Хозяину складов грозит административная ответственность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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