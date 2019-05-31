Специалисты обнаружили в Удмуртии крупную партию просроченной рыбы

СЕГОДНЯ 10:09 2019-05-31T12:12:56+03:00

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29 мая должностные лица отдела надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии провели рейд по выявлению фактов реализации рыбы и рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

- В ходе рейда было обнаружено 2,3 тонны просроченной рыбы, 310 кг свежемороженой рыбы без маркировки, - сообщает ведомство.

Вся продукция изъята из оборота, просроченную рыбу уничтожат. Хозяину складов грозит административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU