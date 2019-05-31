2019-05-31T12:12:56+03:00
Общество

Специалисты обнаружили в Удмуртии крупную партию просроченной рыбы

Рейд был проведен 29 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
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29 мая должностные лица отдела надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии провели рейд по выявлению фактов реализации рыбы и рыбной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

- В ходе рейда было обнаружено 2,3 тонны просроченной рыбы, 310 кг свежемороженой рыбы без маркировки, - сообщает ведомство.

Вся продукция изъята из оборота, просроченную рыбу уничтожат. Хозяину складов грозит административная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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