Tele2 проведет хакатон Hack 2.0

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-31T10:39:53+03:00

Принять участие в состязании могут разработчики и специалисты IT и big data

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Мобильный оператор Tele2 проведет второй хакатон Tele2 Hack 2.0* – состязание разработчиков и специалистов в области IT* и big data*. Участники будут работать над созданием модели, которая поможет прогнозировать потребление data-трафика на строящихся базовых станциях.

Tele2 приглашает на двухдневный кодинг-марафон специалистов, имеющих опыт в сфере анализа и обработки больших данных и геоаналитики. Участники должны разбираться в принципах машинного обучения, знать языки программирования ML, AL и уметь решать нестандартные задачи. Соревнования пройдут в центральном московском офисе Tele2 в бизнес-центре Comcity 1-2 июня.

Конкурсантам предстоит погрузиться в геоаналитику, парсинг открытых источников, анализ временных рядов и задачи компьютерного зрения. Также участники смогут познакомиться с ведущими экспертами компании, которые помогут решать трудные задания. Победители состязания получат денежное вознаграждение – призовой фонд составляет 225 тыс. рублей.

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Главная задача хакатона в этом году – получить практические решения для бизнеса, которые повысят точность инвестирования в строительство инфраструктуры. Участники должны на основе big data спрогнозировать потребление мобильного трафика, чтобы безошибочно определить места под застройку сети. Результатом станет улучшение моделей Smart Capex компании.

Хакатон позволит Tele2 выступить в качестве работодателя в области IT и big data, привлечь сильных разработчиков, специалистов и аналитиков, которые привнесут уникальную экспертизу в развитие инновационных продуктов и трендов.

Желающие могут принять участие в состязании индивидуально, собрать команду до пяти человек или объединиться с другими конкурсантами уже на старте хакатона. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте проекта Tele2 Hack 2.0.

- Для нас хакатон – это способ заявить о себе не только как о сильном игроке телеком-рынка, но и продвинутой IT-компании, которая использует передовые технологии для оказания лучших услуг, - отмечает директор по стратегии Tele2, Светлана Скворцова. - Опыт прошлого года подтвердил практическую пользу от проведения хакатона. Компания получила уникальные бизнес-решения от молодых специалистов, а участники – бесценный опыт работы с реальными задачами и проектами. В этом году конкурсантов ждет не менее амбициозный вызов, а мы, в свою очередь, рассчитываем получить удачные наработки в области геоаналитики. Талантливые data scientists смогут присоединиться к команде профессионалов Tele2 и участвовать в создании инновационных продуктов компании.

*Теле 2 Хак 2.0, *Айти, *Биг дата

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ИСТОЧНИК KP.RU