2019-05-31T15:36:33+03:00
Общество

В Камбарке построят новые спортивные объекты

Работы будут вестись при поддержке Благотворительного фонда «САФМАР» и АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
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Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А. А. ВолковаФото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова
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Генеральный директор АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова Дмитрий Витальевич Арсибеков представил Главе Удмуртии Александру Владимировичу Бречалову проект крытого хоккейного катка и детской спортивной площадки, входящих в комплекс спортивных сооружений, запланированных к постройке совместно с Минспортом УР в городе Камбарке. Обсуждение строительства новых спортивных объектов состоялось в рамках рабочей поездки Главы УР в Камбарский район. В планах - крытый каток площадью более 2 тыс. кв. м, тренажеры, детская спортивная площадка, площадка-workout и зона отдыха, которые появятся в г. Камбарка на территории стадиона «Труд».

Строительство крытой ледовой арены в Камбарке стоимостью порядка 20 миллионов рублей стало возможно благодаря Соглашению о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии, подписанному в 2017 году между Правительством республики и благотворительным фондом «САФМАР» Михаила Сафарбековича Гуцериева, представителем которого в Удмуртии является АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова.

Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова

Фото: предоставлено АО «Белкамнефть» им. А. А. Волкова

В рамках данного соглашения осуществляется приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных хоккеистов, организация соревнований по хоккею среди детско-юношеских команд, а также строительство объектов спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе обустройство открытых и строительство крытых хоккейных площадок.

Всего на проекты Программы по развитию детско-юношеского хоккея в Удмуртии благотворительным фондом «САФМАР» до 2020 года будет выделено 450 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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