Грозы ожидаются в Ижевске в день защиты детей
Об этом предупреждают в МЧС
В Ижевске ожидаются грозыФото: Константин ИВШИН
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В Ижевске 1 июня местами будут грозы, ливни и град. Такая погода сохранится с 5 до 19 часов. Также будет усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.
В МЧС рекомендуют следить за новостями, держать закрытыми окна и форточки и не жечь траву. Автомобилистам советуют тщательно выбирать место парковки и соблюдать скоростной режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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