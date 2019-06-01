2019-06-01T09:26:45+03:00
Общество

Грозы ожидаются в Ижевске в день защиты детей

Об этом предупреждают в МЧС
Анастасия Захарова
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В Ижевске ожидаются грозыВ Ижевске ожидаются грозыФото: Константин ИВШИН
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В Ижевске 1 июня местами будут грозы, ливни и град. Такая погода сохранится с 5 до 19 часов. Также будет усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с.

В МЧС рекомендуют следить за новостями, держать закрытыми окна и форточки и не жечь траву. Автомобилистам советуют тщательно выбирать место парковки и соблюдать скоростной режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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