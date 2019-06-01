Мужчину в Удмуртии задержали за незаконную ловлю рыбы

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-01T16:21:54+03:00

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В Кизнерском районе задержали 44-летнего мужчину по подозрению в незаконной ловле рыбы. Он выловил 45 щук и карасей из пруда в селе Балдейка с помощью сетей, что является назаконным способом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

У подозреваемого изъяли 3 сети, лодку и рыбу. Сумма ущерба Росрыболовству составила около 34 тысяч рублей.

Напомним, до 5 июня действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Сотрудники полиции вместе с представителями министерства природных ресурсов проводят рейды и пресекают незаконную рыбалку. Всего за этот год выявили 120 фактов незаконной добычи водных биоресурсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU