В Ижевске на улице Вадима Сивкова снова загорелся автомобиль
В субботу, 1 июня, на улице Вадима Сивкова в Ижевске произошло второе за неделю возгорание автомобиля – первое, напомним, случилось в ночь на 28 мая. Фото горящей машины разместили очевидцы в соцсетях. На этот раз пожар произошел средь бела дня. Как сообщается на сайте МЧС Удмуртии, сообщение поступило в 13:04.
Фото: Типичный Ижевск (vk.com/typical_izhev)
К тушению пожара привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава. У автомобиля пострадал кузов, моторный отсек и бампер. Судя по фото, транспортное средство вряд ли подлежит восстановлению. Как сообщают очевидцы, от огня также пострадало несколько рядом стоящих машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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