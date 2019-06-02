В Ижевске на улице Вадима Сивкова снова загорелся автомобиль

СЕГОДНЯ 08:53 2019-06-02T08:53:00+03:00

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В субботу, 1 июня, на улице Вадима Сивкова в Ижевске произошло второе за неделю возгорание автомобиля – первое, напомним, случилось в ночь на 28 мая. Фото горящей машины разместили очевидцы в соцсетях. На этот раз пожар произошел средь бела дня. Как сообщается на сайте МЧС Удмуртии, сообщение поступило в 13:04.

Фото: Типичный Ижевск (vk.com/typical_izhev)

К тушению пожара привлекались одна единица техники и четыре человека личного состава. У автомобиля пострадал кузов, моторный отсек и бампер. Судя по фото, транспортное средство вряд ли подлежит восстановлению. Как сообщают очевидцы, от огня также пострадало несколько рядом стоящих машин.

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ИСТОЧНИК KP.RU