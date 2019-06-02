В Ижевске во время футбольного матча подрались болельщики

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-02T14:59:02+03:00

В отношении возмутителей спокойствия было составлено три протокола

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Состоявшийся 1 июня в Ижевске футбольный матч Чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона не обошелся без происшествий. На поле вышли «Торпедо» из Ижевска и ЦСКА из Москвы. На 58-й минуте игру пришлось приостановить, так как неизвестные в масках развернули на пустой трибуне плакат против ЦСКА и зажгли «фаеры».

Плакат был убран, но на 62-й минуте между болельщиками началась потасовка, в которой участвовало порядка 10 человек. Происходящее было хорошо видно на кадрах видеотрансляции.

Игру вновь пришлось остановить. Подоспевшие сотрудники полиции разняли дерущихся. Как позже сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии, в отношении троих приезжих болельщиков пришлось составить административные протоколы о нарушении правил поведения.

Матч в итоге все-таки был завершен со счетом 0:4 в пользу ЦСКА.

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"Торпедо" (Ижевск) - ЦСКА (Москва).Чемпионат России по футболу среди женских команд клубов Высшего дивизиона. Сезон 2019. 9-й тур. Трансляция из Ижевска

ИСТОЧНИК KP.RU