В Ижевске во время футбольного матча подрались болельщики
Состоявшийся 1 июня в Ижевске футбольный матч Чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона не обошелся без происшествий. На поле вышли «Торпедо» из Ижевска и ЦСКА из Москвы. На 58-й минуте игру пришлось приостановить, так как неизвестные в масках развернули на пустой трибуне плакат против ЦСКА и зажгли «фаеры».
Плакат был убран, но на 62-й минуте между болельщиками началась потасовка, в которой участвовало порядка 10 человек. Происходящее было хорошо видно на кадрах видеотрансляции.
Игру вновь пришлось остановить. Подоспевшие сотрудники полиции разняли дерущихся. Как позже сообщили в пресс-службе МВД Удмуртии, в отношении троих приезжих болельщиков пришлось составить административные протоколы о нарушении правил поведения.
Матч в итоге все-таки был завершен со счетом 0:4 в пользу ЦСКА.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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