Стоимость проезда через Каму и Буй в Удмуртии изменилась

СЕГОДНЯ 06:34 2019-06-03T06:34:27+03:00

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В Удмуртии изменились цены проезда через реки Кама и Буй. Информацию разместили на сайте инвестора «РИК».

Без изменений осталась стоимость для легковых машин и мотоциклов.

Стоимость проезда через Каму:

Тарифной группы 1 (легковые авто, мотоциклы) – 270 рублей (без изменений);

Тарифной группы 2 (среднегабаритный транспорт) – 630 рублей (+30 рублей);

Тарифной группы 3 (грузовики, автобусы) – 1050 рублей (+50 рублей);

Тарифной группы 4 (грузовики, автобусы с 3 и более осями) – 1350 рублей (+50 рублей).

Стоимость проезда через Буй:

Тарифной группе 1 – 180 рублей (без изменений);

Тарифной группе 2 – 370 рублей (+20 рублей);

Тарифной группе 3 – 630 рублей (+30 рублей);

Тарифной группе 4 – 800 рублей (без изменений).

Тарифы для проезда через оба моста:

Тарифной группы 1 – 450 рублей (без изменений);

Тарифной группы 2 – 1000 рублей (+50 рублей);

Тарифной группы 3 – 1680 рублей (+80 рублей);

Тарифной группы 4 – 2150 рублей (+50 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU