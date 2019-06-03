2019-06-03T10:08:29+03:00
Общество

Ижевчане спасли упавшего стрижа

Птица сидела на дороге
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диана БалобановаФото: Диана Балобанова
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В Ижевске местные жители спасли птенчика стрижа. Молодой человек нашел птицу на дороге.

- Этот птенчик, видимо, не смог сразу расправить крылья и взлететь, упал на асфальт. В тот момент его и подобрал муж. Мы отпустили его с балкона. Муж слегка подбрасывал его на ладони, потом толчком отправил в воздух, и птенец полетел! Я так боялась, что он упадет на асфальт и разобьется. Но все обошлось, он полетел и его сразу окружили в воздухе другие стрижи, - поделилась историей ижевчанка Диана.

Оказалось, родители оставляют своих подросших птенцов и не возвращаются к ним, в тот момент, когда они уже готовы совершить свой первый полет. Птенцы начинают беспокоиться и выпрыгивают из гнезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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