Ижевчане спасли упавшего стрижа
В Ижевске местные жители спасли птенчика стрижа. Молодой человек нашел птицу на дороге.
- Этот птенчик, видимо, не смог сразу расправить крылья и взлететь, упал на асфальт. В тот момент его и подобрал муж. Мы отпустили его с балкона. Муж слегка подбрасывал его на ладони, потом толчком отправил в воздух, и птенец полетел! Я так боялась, что он упадет на асфальт и разобьется. Но все обошлось, он полетел и его сразу окружили в воздухе другие стрижи, - поделилась историей ижевчанка Диана.
Оказалось, родители оставляют своих подросших птенцов и не возвращаются к ним, в тот момент, когда они уже готовы совершить свой первый полет. Птенцы начинают беспокоиться и выпрыгивают из гнезда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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