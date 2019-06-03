Первая неделя июня в Ижевске будет теплой и немного дождливой
В Ижевске первая неделя июня будет теплой, но пройдут дожди с грозами. По информации Удмуртского гидрометцентра 4 июня, во вторник, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, температура составит днем +15°…+16°C, ночью +6°…+8°C, облачно с прояснениями.
5 июня, в среду, температура днем +17°…+21°C, ночью +14°…+15°C. Облачно с прояснениями.
6 июня, в четверг, температура днем +21°…+22°C, ночью +11°…+12°C, облачно с прояснениями.
7 июня, в пятницу, температура днем +18°…+19°C, ночью +10°…+12°C, ясно.
8 июня, в субботу, температура днем +22°…+25°C, ночью +13°…+15°C. Весь день будет солнечно.
9 июня, в воскресенье, температура днем +28°…+29°C, ночью +16°…+18°C, весь день будет солнечно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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