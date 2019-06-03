В Ижевске задержали двух школьников за серию краж

СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-03T17:37:04+03:00

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В Ижевске задержали двух школьников 14 и 15 лет, которых подозревают в совершении восьми краж на территории Первомайского района. Как сообщает пресс-служба УМВД России по г.Ижевску, они «обносили» стройки, киоски, организации с декабря 2018 года по май 2019 года.

Выносили все, что плохо лежит. Это вещи и деньги. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. При этом, только часть похищенного удалось изъять.

- На момент совершения преступлений одному из злоумышленников было 13 лет, поэтому* он не подлежит привлечению к уголовной ответственности. Подросток поставлен на профилактический учет. Решается вопрос о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии, - сообщили в пресс-службе.

А вот 15-летний пока находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Согласно уголовному кодексу, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

*в соответствии со ст. 20 УК РФ («Возраст, с которого наступает уголовная ответственность»)

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Жители рассказывают, что в одной из больниц Ижевска дедушку привязывали к кровати, чтобы не следить за ним. Инцидент прокомментировали следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU