Более 9,5 тысяч воспитанников выпустилось из ижевских детских садов

СЕГОДНЯ 06:14 2019-06-04T06:14:05+03:00

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Череда ярких выпускных мероприятий закончилась в детских садах Ижевска. Как сообщается на сайте городской Администрации, в этом году стены дошкольных учреждений покинуло более 9,5 тысяч воспитанников, получив добрые напутствия от воспитателей и родителей.

- Выпускной бал в детском саду - это переход в школьную, более взрослую, жизнь, - сообщает ведомство. - Это первое самостоятельное подведение итогов, осознание достижений и волнующее ожидание предстоящих событий. Это яркие впечатления для каждого ребенка и его родителей, это первая ступенька во взрослую жизнь.

Выпускные балы прошли во всех садах с 23 по 31 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU