В День защиты детей полиция зафиксировала в Удмуртии продажу спиртного

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-04T07:22:48+03:00

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Несмотря на то, что 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в Удмуртии была запрещена розничная продажа спиртных напитков, полицейские выявили в этот день 27 фактов подобных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

По 6 фактам нарушений антиалкогольного законодательства возбуждены административные расследования, по 15 фактам собраны и направлены на рассмотрение в административные комиссии материалы.

Еще в одном случае в Ижевске проводится процессуальная проверка, возможно заведение уголовного дела. Нарушителю грозит штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года.

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ИСТОЧНИК KP.RU