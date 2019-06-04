В День защиты детей полиция зафиксировала в Удмуртии продажу спиртного
Несмотря на то, что 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в Удмуртии была запрещена розничная продажа спиртных напитков, полицейские выявили в этот день 27 фактов подобных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.
По 6 фактам нарушений антиалкогольного законодательства возбуждены административные расследования, по 15 фактам собраны и направлены на рассмотрение в административные комиссии материалы.
Еще в одном случае в Ижевске проводится процессуальная проверка, возможно заведение уголовного дела. Нарушителю грозит штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ижевске во время футбольного матча подрались болельщики (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»