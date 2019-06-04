2019-06-04T07:22:48+03:00
Происшествия

В День защиты детей полиция зафиксировала в Удмуртии продажу спиртного

Всего было обнаружено 27 нарушений антиалкогольного законодательства
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что 1 июня в связи с празднованием Дня защиты детей в Удмуртии была запрещена розничная продажа спиртных напитков, полицейские выявили в этот день 27 фактов подобных правонарушений. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

По 6 фактам нарушений антиалкогольного законодательства возбуждены административные расследования, по 15 фактам собраны и направлены на рассмотрение в административные комиссии материалы.

Еще в одном случае в Ижевске проводится процессуальная проверка, возможно заведение уголовного дела. Нарушителю грозит штраф до 80 тыс. руб. или исправительные работы на срок до одного года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске во время футбольного матча подрались болельщики (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенница из Ижевска обманула 89 человек
В Удмуртии ребенок, которого оставили без присмотра, выпал из окна
Ветер в Ижевске навел свои порядки
В Ижевске на трамвайные пути упало дерево
Противопожарный режим в лесах Удмуртии будет действовать все лето
Более 9,5 тысяч воспитанников выпустилось из ижевских детских садов
В Ижевске задержали двух школьников за серию краж
Очевидцы: В больнице Ижевска дедушку привязали к кровати
В торговом центре Ижевска незаконно жил иностранец
Как животные в зоопарке Ижевска переживают жару
Стала известна причина пожара в многоквартирном доме в Воткинске
В Удмуртии БМВ врезался в ВАЗ: погибли два человека
В Ижевске пройдет чемпионат мира по памп-треку Red Bull Pump Track
Расписание бесплатных спортивных занятий в Ижевске
В Удмуртии ищут родных женщины, которая погибла под поездом
Реакция иностранцев на выступление бабушек из Бураново на «Евровидение»
До середины сентября в Ижевске появятся остановки с видеокамерами и wifi
Первая неделя июня в Ижевске будет теплой и немного дождливой
Мошенники из Удмуртии пытались похитить у пенсионерки 200 тысяч рублей
Ижевчане спасли упавшего стрижа
Житель Удмуртии напал на 10-летнего мальчика
Школьники из Удмуртии сняли мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» на современный лад
У сотрудника УФСИН России по Удмуртии обнаружили огнестрельное оружие и взрывчатые вещества
В каких домах в Ижевске отключат горячую воду?
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева между шоу в Японии играют в футбол