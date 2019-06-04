Многодневная велогонка пройдет в Ижевске

СЕГОДНЯ 12:34 2019-06-04T12:34:33+03:00

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В Ижевске в честь празднования Дня России и Дня города пройдет многодневная велогонка. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки Удмуртии.

С 10 по 13 июня пройдет велогонка среди юношей и девушек 13-16 лет. Многодневная велогонка в Ижевске проходит уже в 19-ый год подряд.

Открытие состоится 10 июня в 11:30 на СОЛК имени Галины Кулаковой. За три дня спортсмены преодолеют 150 км. Предварительно известно, что в гонке примут участие спортсмены из Пермского края, Самарской области, Татарстана, Башкортостана, Казахстана и Удмуртии.

Старт гонки состоится в 11:30, индивидуальная гонка пройдет 11 июня на автодороге Аэропорт-Завьялово в 10:00. Групповые гонки состоится 13 июня на РССК им. Демидова в 11:30.

Зрителей и любителей велоспорта приглашаем приехать на групповую гонку 10 июня на СОЛК имени Кулаковой, старт в 12.00. Индивидуальная гонка состоится 11 июня 2019 г. на автодороге Аэропорт – Завьялово, старт в 10.00. Групповые гонки состоятся 13 июня 2019 г. на РССК им. Демидова в 11.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU