Операция по спасению котика прошла успешно

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-04T12:50:32+03:00

Порой домашние питомцы оказываются в таких ситуациях, что без человека не обойтись

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Прекрасная голубоглазая кошечка из Ижевска оказалась в неловкой ситуации – забралась на самую верхнюю полку рабочего стола. Судя по всему, ей было там комфортно, до той поры, пока не захотелось спуститься.

И вот тут возникли проблемы. Как рассказал автор видео, она пыталась лапками найти устойчивое положение, чтобы можно было аккуратно спрыгнуть, но постоянно боялась. Чтобы все прошло успешно, дежурил еще один человек на подстраховке.

Спустя несколько попыток, кошечке удалось все-таки спрыгнуть, не без поддержки человека, который поймал ее в полете. Переживать не стоит, физическое и эмоциональное здоровье котика в полном порядке. Никто не пострадал.

Расскажите, а какие чудачества творят ваши питомцы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/712749" frameborder="0"></iframe> Операция по спасению котика.Видео: Юрий Ничаев

ИСТОЧНИК KP.RU