Японские пограничники спасли у берегов Хоккайдо уроженку Ижевска

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-04T13:17:09+03:00

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Уроженка Ижевска чуть не попала в серьезную беду около северного японского острова Хоккайдо. Именно там сейчас находится яхтсменка Татьяна Рябкова, которая намеревается совершить одиночное путешествие из Владивостока в Израиль.

Как сообщает ТАСС, в конце мая на ее судне вышла из строя система, которая управляет парусами. Несмотря на это, 1 мая женщина вышла из Владивостока. Ее маршрут проходит через Тихий, Индийский океаны, Красное и Средиземное моря.

В воскресенье, 2 июня, яхту заметил патрульный самолет японского Управления безопасности. Женина подавала сигнал бедствия. На помощь отправили сторожевой корабль, который отбуксировал яхту в порт Иванаи на Хоккайдо. Как только восстановят судно, Татьяна вновь отправиться в путешествие.

Кстати, ради исполнения своей давней мечту – путешествовать – Татьяна переехала во Владивосток. Получилось ли у нее совершить кругосветное путешествие? Читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU