Для чего в Ижевске объединяют ИжГЭТ и ИПОПАТ

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-04T16:17:20+03:00

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В Ижевске планируют объединить две крупнейшие транспортные компании – ИжГЭТ (отвечает за трамваи и троллейбусы) и ИПОПАТ (отвечает за автобусы). Такой план высказал глава республики Александр Бречалов.

- Есть маршруты, которые не столь выгодны для перевозчиков, но там живут люди, и мы должны осуществлять перевозки. Мы предложили инвестору существенный объем инвестиций, чтобы уже в 2020 году заменить подвижной состав троллейбусов и трамваев. При этом мы не допустим вольной трактовки цен, это будет прописано в соглашении, - сообщил Александр Бречалов.

Как сами компании отнеслись к этому предложению? Готовы ли они к слиянию? И насколько это реально? Обсудили с редактором отдела политики Михаилом Красильниковым.

Для чего власти планируют объединить ИжГЭТ и ИПОПАТ? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU