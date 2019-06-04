Сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии выиграли автоцистерну
С 31 мая по 1 июня в детском лагере «Орленок», что находится в подмосковном Звенигороде, прошла акция «Моя безопасное лето». Она приурочена к Международному дню защиты детей. Кроме того, что ребятам рассказали о действиях при чрезвычайных ситуациях, сотрудники МЧС сделали обучающие площадки.
Спасатели из Удмуртии, на протяжении двух дней, собственными руками возводили дворик, который теперь будет радовать детей со всей России.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
- На площадке есть пожарный автомобиль-горка и рябиновая аллея. Небольшой уголок Удмуртии будет напоминать о мерах безопасности, знакомить с профессией пожарного, украшать рябиновыми гроздями ягод и яркими осенними красками листвы территорию лагеря, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
Отметим, что наши спасатели стали победителями сразу в двух номинациях: «Лучший игровой комплекс» и «Лучшее оформление и озеленение территории». И выиграли ни много ни мало автоцистерну, которая будет помогать сотрудникам при выездах на пожары.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В зоопарке Ижевска рассказывают, что произошло чудо, которое ждали 11 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»