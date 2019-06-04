2019-06-04T16:58:25+03:00
Общество

Сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии выиграли автоцистерну

Их детская площадка стала лучшей по итогу конкурса
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УРФото: пресс-служба ГУ МЧС по УР
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С 31 мая по 1 июня в детском лагере «Орленок», что находится в подмосковном Звенигороде, прошла акция «Моя безопасное лето». Она приурочена к Международному дню защиты детей. Кроме того, что ребятам рассказали о действиях при чрезвычайных ситуациях, сотрудники МЧС сделали обучающие площадки.

Спасатели из Удмуртии, на протяжении двух дней, собственными руками возводили дворик, который теперь будет радовать детей со всей России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

- На площадке есть пожарный автомобиль-горка и рябиновая аллея. Небольшой уголок Удмуртии будет напоминать о мерах безопасности, знакомить с профессией пожарного, украшать рябиновыми гроздями ягод и яркими осенними красками листвы территорию лагеря, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по УР

Отметим, что наши спасатели стали победителями сразу в двух номинациях: «Лучший игровой комплекс» и «Лучшее оформление и озеленение территории». И выиграли ни много ни мало автоцистерну, которая будет помогать сотрудникам при выездах на пожары.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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