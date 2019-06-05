2019-06-05T07:53:35+03:00
Общество

В Ижевске вырос спрос на водонагреватели

Эксперты сервиса "Авито" проанализировали изменение интереса к бойлерам
Эльмира Миргалимова
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pixabay.rupixabay.ru
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Эксперты сервиса проанализировали изменение интереса к бойлерам для нагревания воды на сайте "Авито" в 2019 году по сравнению с прошлым годом.

- В некоторых городах наблюдается интересная закономерность: на фоне значительного увеличения спроса заметно сокращается предложение. Так, Тольятти занял первое место по росту интереса к бойлерам (плюс 43,3%), а число выставленных объявлений снизилось на 19,8%. Вторым по увеличению спроса стал Ижевск (плюс 32,8%) – в нем предложение сократилось на 20,7%", — сообщили в "Авито".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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