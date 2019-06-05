2019-06-05T09:36:22+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор мошеннику из Ижевска, который обманул 29 человек

Сумма ущерба составила 8,4 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске вынесли приговор мошеннику, который обманул 29 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Осужденный убеждал знакомых брать кредит, а полученные деньги передать ему. За это обещал вознаграждение в размере 10% от суммы займа. При этом мужчина пояснял, что деньги ему необходимы для осуществления предпринимательской деятельности в сфере строительства и микрофинансирования, и обещал погасить кредиты, хотя в действительности данные обязательства исполнять не намеревался, - сообщает ведомство.

Потерпевшими признаны 29 человек, сумма ущерба 8,4 млн рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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