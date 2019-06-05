Призы за рассказ о банке: дети из Удмуртии могут выиграть сертификат в KIDO-парк

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-05T14:55:41+03:00

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Дети из Удмуртии в возрасте от 3 до 12 лет могут получить сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей, поучаствовав в конкурсе «Что такое банк?». Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Что нужно сделать для участия?

1. Запишите видео, на котором ребенок рассказывает о том, что такое банк. 2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 14 июня. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+) и в нашей группе.

3. 17 июня мы объявим победителя, который получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Расскажи, что такое банк!

Реклама. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк». Подробные условия конкурса здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU