Уже окончательно: на набережную Ижевска частично запретили въезд

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-05T17:24:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление, согласно которому частично ограничивается въезд на набережную города. Вскоре дорожные службы установят знаки «Въезд запрещен» около дома №3 по улице Милиционной.

Отметим, что постановление вступает в силу через 20 дней со дня официального опубликования. То есть, с 25 июня.

Такие ограничения отчасти связаны с борьбой с кальянами. Общество взбудоражилось по отношению к молодым людям, которые любят вечером приехать на набережную и покурить табак. Сначала территорию внести в список рекреационных зон. А сейчас запретили въезд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кажется, что несколько строек на набережной Ижевска скоро впишутся в интерьер. Но нет. Рассказываем, когда откроются заведения и что будет со зданием бывшего индустриального техникума.

ИСТОЧНИК KP.RU